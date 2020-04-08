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Храмы Украинской Православной Церкви готовы оказывать адресную помощь и поддержку каждому, кому она необходима.

Фото: епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Административного аппарата Киевской митрополии епископ Виктор (Коцаба) в комментарии для «Першого Козацького».

«Каждый человек может обратиться по месту своего проживания в любой храм УПЦ там обязательно его поддержат, предоставят помощь», – отметил владыка Виктор.

Он напомнил, что при храмах и монастырях организовали цеха по пошиву защитных медицинских масок, на приходах собирают средства и оказывают адресную помощь пожилым людям.

«Сегодня своими силами мы пытаемся поддержать людей в этой беде. Но главное, что должна делать Церковь – это молитва. <…> В такие времена, когда Господь посылал определенные испытания, Церковь всегда возносила молитвы и всегда была с народом», – сказал иерарх УПЦ.

Владыка Виктор объяснил, что богослужения в храмах продолжаются, а духовенство и миряне соблюдают все предписания властей относительно коронавирусного карантина. Архиерей рекомендовал прихожанам УПЦ и далее придерживаться карантинных норм и избегать большого скопления людей.

«Нужно собраться с силами, нужно успокоить себя, своих родных, близких, и принять это как такой вызов, который дал нам Господь, испытание нынешнего времени. Именно с таким настроем, когда человек будет призывать Божью помощь в своей жизни, то сможет преодолеть все эти трудности нашего времени. Если мы будем с Богом, то и Господь будет с нами», – подчеркнул иерарх УПЦ.

Епископ Виктор призвал верующих верить и надеяться, что в ближайшее время эпидемия коронавируса и вызванные ею трудности останутся позади.
ForUm

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