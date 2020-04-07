По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины по предварительным данным составили 24 млрд 923,7 млн долл. США, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, после роста в январе-феврале в марте международные резервы уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

«Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что динамику резервов в течение месяца определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В марте объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса в Украине и в мире.

«Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк сохранил активное присутствие на межбанковском валютном рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 млрд 189,6 млн долл. США. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан», – подчеркнули в НБУ.

Также сообщается, что в конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В общем НБУ продал 2 млрд 453,6 млрд долл., а купил - 264,0 млн долл.

Напомним, Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 миллиарда долларов из резервов.