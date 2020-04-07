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По сообщению чиновника Закарпатской областной государственной администрации полиция Иршавщины начала следствие по делу, касающемуся разглашения конфиденциальных сведений по поводу смерти пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба облполиции, 6 апреля поступило сообщение от чиновника Закарпатской ОГА о факте нарушения законодательства медперсоналом местной больницы. Речь идет о публикации в сети Интернет сведений с лекарственным диагнозом умершей жительницы села Приборжавское.

Следователи по факту преступления открыли уголовное производство по статье 132 Уголовного кодекса Украины, то есть разглашение сведений о проведении медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к разглашению конфиденциальных данных и нарушения врачебной тайны. По делу ведется следствие.
ForUm

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