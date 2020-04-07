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На Львовщине священнослужители Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход со святынями.

Фото: Львовская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, священники молились о прекращении пандемии.

Священники проехали крестным ходом 14 населенных пунктов.

Объезд состоялся по маршруту: Дрогобыч - Лишня - Унятичи - Нагуевичи - Урож - Подмонастырок - Подбуж - Быстрица Горная - Ст.Кропивник - Н.Кропивник - Сходница - Борислав - Трускавец - Стебник - Дрогобыч.

Крестных ходом были провезенны святыни: частица Животворящего Креста Господня, частицы святых мощей: святителя Филарета Черниговского, святителя Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия Черниговского, великомученика Пантелимона, великомученицы Варвары, мученика Парфения Римского (Жовковского), преподобномученика Макария Каневского, преподобномученицы Рафаилы Чегиринской, преподобного Варсонофия Херсонского, преподобной Марии Египетской, праведной Анны.

Во время объезда читались акафисты и молитвы святым, а также возносилась особая молитва о прекращении пандемии.
ForUm

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