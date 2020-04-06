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В Запорожской области в Свято-Успенском храме прихожане Украинской Православной Церкви записали видео-инструкцию, в которой подробно описан пошив защитной маски.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

«Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 2 апреля № 255, все посетители общественных мест обязаны носить маску или респиратор. Для обеспечения прихожан дефицитным средством защиты был проведен мастер-класс по изготовлению масок. Вся история Церкви сияет примерами помощи ближнему вплоть до самопожертвенного служения, для проявления любви реально, на деле, а не на словах», - отметили в пресс-службе Запорожской епархии.

С видеозаписью пошагового пошива маски можно ознакомиться в Youtube.

Как сообщалось ранее, в  Запорожье духовенство Украинской Православной Церкви передало медикам тесты DialPlexQ ™ 2019 nCoV, которые Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил в Корее, а также организовали доставку продуктовых наборов для нуждающихся.
ForUm

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