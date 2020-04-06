В Днепре духовенство Украинской Православной Церкви совершило воздушный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери и Киево-Печерской иконой Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: Днепропетровская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Днепропретровской епархии, крестный ход возглавил епископ Петропавловский Андрей в сопровождении диакона Владимира Селявы.

«Во время воздушного крестного хода епископ Андрей совершил акафист Божией Матери «Взбранной Воеводе» и были вознесены особые прошения об избавлении от губительного поветрия и смертоносныя заразы и прошения о всех медицинских работниках после чего была прочитана молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы», - сообщили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, в Днепре в здании Днепропетровского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины от имени Украинской Православной Церкви иерархи Днепропетровской епархии передали медикам 10 тысяч тестов (DialPlexQ™ 2019-nCoV) для медицинских учреждений Днепропетровской области.