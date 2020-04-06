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Киевскому городскому роддому №2, 6 апреля, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий передал тысячу защитных масок.

Фото: mitropolia.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии, в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, архиерей передал маски для нужд роддома, который расположен в пределах вверенного ему прихода в честь Покрова Божией Матери, на Приорке.

Защитные средства будут распределены среди персонала и пациентов медицинского учреждения.
ForUm

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