В Запорожской области священнослужители и верующие Украинской Православной Церкви доставили пожилым людям продукты.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 5 апреля настоятель храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Константиновка архимандрит Макарий (Шадрин) передал от социально-православной группы «Благо» продуктовые наборы пожилым прихожанам.

Социально–православная группа «Благо», созданная при храме по поручению батюшки, работает на протяжении 4 лет.

В Запорожье пономарь храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на своем автомобиле доставил нуждающимся муку.

«В условиях государственного карантина многие люди по состоянию здоровья не имеют возможности вести обычную жизнь, и даже обеспечить свои семьи самым необходимым», - отметили в епархии.