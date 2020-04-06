также в разделеРелигия
На Черниговщине духовенство и прихожане УПЦ доставили продукты питания медикам и неимущим 24
На Запорожье православные доставили пожилым людям продукты 8
В Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся 7
Митрополит Антоний рассказал, чем опасна самонадеянность 8
В УПЦ рассказали, как Церковь помогает бороться с коронавирусом и проводит богослужения в условиях карантина 15
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус 15
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных 13
В УПЦ создали чат психологической поддержки для помощи людям в состоянии стресса 12
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии 8
В Киеве закрыт доступ в столичный Ионинский монастырь и ботсад, богослужения транслируют онлайн 18
РПЦ: Пасху праздновали во время чумы и прочих бедствий, отпразднуем и сейчас 20
Храмы не закрывают – в УПЦ пояснили суть постановления Кабмина 48
Настоятель Киево-Печерской лавры ждет результатов теста на коронавирус 19
В РПЦ во время пандемии предлагают верующим подавать записки онлайн 17
Полиция не будет закрывать храмы на карантине 16
Киево-Печерская лавра переходит на закрытый режим богослужений 51
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» 11
В исключительном случае можно исповедоваться по Skype, – митрополит Иларион 7

В период ограничений в присутствии верующих на богослужениях в период карантина лавры и монастыри Украинской Православной Церкви принимают записки на поминовение в режиме онлайн.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

На сайте Киево-Печерской лавры можно отправить имена в разделе Паломникам- Подать записку.

Можно заказать простое поминовение, заказную литургию, чтение Псалтыри, подать имена на молебен и акафист.

Кроме того, на сайте обители можно детальнее прочитать о видах поминовения, их значениях и сроках.
Все записки принимаются с именами крещеных православных христиан.

Свято-Успенская Почаевская лавра принимает записки на официальном сайте, а также по телефону и на электронную почту обители - [email protected]

«Имена полагается писать не сокращенно Саши, Даши, а Александра, Дарии, без фамилий и отчеств.

Пишутся имена в родительном падеже -Михаила, Анастасии и т.п.

В записках о здравии или за упокой пишутся имена только крещеных людей. Некрещеные и самоубийцы в Церкви не поминаются.

Не приписывать любых родственных отношений (отец, брат, дядя) и других непонятных сокращенных слов, не относящихся ко спасению души.

Нельзя поминать за упокой святых угодников (например: блаженную Ксению, Патриарха Тихона, Святителя Николая и др.)», -напомнили в обители.

В Свято-Успенской Святогорской лавре совершается ежедневное поминовение имен православных христиан.

Заказать поминовение можно, отправив письмо на электронный адрес [email protected]

Киевский Свято-Введенский монастырь предлагает возможность заказывать необходимые требы по контактному телефону монастыря (0671911358 Мариамна).

Детали можно уточнить на официальной странице монастыря в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, Синодальный юридический отдел УПЦ прокомментировал усиление ограничений во время карантина. Постановление Кабинета Министров Украины усиливает ограничительные меры, однако не обязывает закрывать храмы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги