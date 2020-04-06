В Киеве духовенство и верующие Украинской Православной Церкви ведут активную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и оказывают помощь киевлянам во время эпидемии.

Фото: vicariate.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vicariate.church.ua, об этом сообщил управляющий Северным киевским викариатством архиепископ Боярский Феодосий.

«Все приходские храмы викариатства были оснащены антисептическими растворами, индивидуальными дезинфекторами, медицинскими масками и одноразовыми перчатками. Средства защиты были приобретены в таком количестве, которое позволяет снабдить ими не только сотрудников и постоянных прихожан, но и заходящих в храм посетителей. На некоторых приходах медицинские маски шьются самостоятельно для себя и других», - отметил владыка.

Он сообщил, как проходят богослужения в условиях карантина.

«В условиях ограничения количества людей на богослужении, из храмов с соответствующими техническими возможностями налажена постоянная трансляция богослужений online. На всех сайтах благочиний и приходов Северного киевского викариатства своевременно размещаются чинопоследования ключевых великопостных богослужений с текстами, адаптированными для домашнего чтения, чтобы прихожане, оставшиеся дома, смогли совершить богослужение самостоятельно», - сообщил архиепископ Феодосий.

Кроме того, он сказал, что ряд приходов наладил регулярную поставку продуктов питания, масок и дезинфицирующих средств прихожанам пожилого возраста, которым не рекомендовано выходить из домов во время карантина.

Владыка также сообщил о помощи УПЦ коллективам ряда медицинских учреждений (Киевский консультативно-диагностический Центр, родильные дома и дома инвалидов Подольского района столицы) в приобретении средств дезинфекции и защиты для медицинского персонала.

«Верим, что с Божией помощью, общими усилиями и поддержкой друг друга, у всех нас получится терпеливо пройти этот непростой этап для жизни нашей Церкви и общества», - заключил архиепископ Феодосий.