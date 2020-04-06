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В Виннице Украинская Православная Церковь передала медикам 3 тысячи тестов на коронавирус.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, от имени Украинской Православной Церкви митрополит Винницкий и Барский Варсонофий передал тесты Винницкому областному лабораторному центру.

«Надеемся, что тесты помогут вовремя выявить болезнь. Как показывает опыт других стран, чем больше тестируется людей - тем быстрее можно локализировать вспышку болезни и сохранить жизни многих людей.

Украинская Православная Церковь и Винницкая епархия помогают пенсионерам, малообеспеченным семьям. Также мы шьем и раздаем защитные маски. Призываю, чтобы мы объединялись, так как только таким образом мы сможем побороть эту инфекцию», - сказал митрополит Варсонофий.

Тесты (DialPlexQ ™ 2019 nCoV) были закуплены Украинской Православной Церковью и Международным благотворительным фондом Вадима Новинского «Покров».

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысячи тестов на коронавирус, а также средства защиты от вируса.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.
ForUm

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