Сотрудник Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Тарасий Марченко вместе с коллегами-психологами создал чат психологической поддержки для всех, кому тяжело справляться с чувством стресса и тревоги.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, присоединиться к чату в Telegram могут все желающие.

«Силами специалистов Украинского института пастырской психотерапии и дианализа создан чат психологической поддержки для всех, кому тяжело справляться с чувством тревоги и страха за будущее. Участие бесплатное», - сообщили создатели чата.

Присоединиться к группе поддержки можно по ссылке.