Постановление Кабинета Министров Украины усиливает ограничительные меры, однако не обязывает закрывать храмы.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом идет речь в комментарии Синодального юридического отдела УПЦ по усилению ограничений во время карантина.

Кабинет Министров Украины 2 апреля принял постановление № 255, которым внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Это постановление усиливает ограничительные меры в борьбе с коронавирусом. В связи с этим правоохранители и представители местной власти потребовали от священнослужителей УПЦ прекратить совершать богослужения в храмах, ссылаясь на пункт 2 подпункта 7 Постановления, где запрещается «проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти...».

«На таких основаниях с требованием о прекращении богослужений в храмах нельзя согласиться. Ведь массовое мероприятие, или массовое религиозное мероприятие, в первую очередь определяется участием значительного количества граждан. Поэтому считаем, что требование пункта 2 подпункта 7 Постановления может быть выполнено путем ограничения присутствия значительного количества людей в храме без запрета совершать богослужения. Кроме этого данное Постановление не предусматривает требования закрывать храмы», - комментируют постановление Кабмина в Синадальном юридическом отделе УПЦ.

Подобная позиция была озвучена 4 апреля и главой Национальной полиции Украины Игорем Клименко во время совещания с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Глава Нацполиции заверил, что храмы и другие культовые сооружения не будут закрываться и не будут создаваться помехи в проведении богослужений, чтобы священники и церковнослужители могли обеспечить видеотрансляцию. Однако с 6 апреля полиция будет следить, чтобы не было скопления людей в храмах и возле храмов.

«На сегодняшний день храмы Украинской Православной Церкви открыты, богослужения в храмах совершается в закрытом режиме с участием минимального количества лиц, необходимых для совершения уставного богослужения. Во внебогослужебное время люди могут посещать храм, поэтому нужно не допускать скопления людей и следить за соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий. Любое скопление людей в храме или на церковном дворе будет расцениваться правоохранителями как нарушение правил карантина», - поясняют юристы УПЦ.

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. При этом за нарушение санитарных правила и норм по предотвращению инфекционных заболеваний могут привлечь к уголовной ответственности.

«Подчеркиваем, что запрет о перемещении в количестве более двух человек (начинает действовать с 6 апреля), пытаются применить к случаям, когда люди находятся в храме, что является недопустимым, ведь данная норма касается исключительно перемещения людей на улице», - отмечают в УПЦ.