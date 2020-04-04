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В Киевской области накануне зафиксировали 124 пожара в экосистемах, площадь возгорания достигла 135 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в субботу, 4 апреля.

Спасателям удалось потушить большинство пожаров, но в Киеве еще продолжается их ликвидация.

За последние 12 дней в Киеве зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га и на ул. Ивана Выговского, где зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 гектаров.

«Пожары в экосистемах очень сложные и опасные, ведь большую площадь возгорания достаточно трудно локализовать. У каждого пожара есть свои последствия: гибель животных, загрязнение воздуха, снижение плодородия земли. Одно из последствий мы ежедневно испытываем, когда закрываем окна и нет возможности проветрить квартиру - это все результат пожаров в экосистемах Киева и Киевской области», - сказано в сообщении пресс-служба КГГА.
ForUm

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