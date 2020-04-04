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Больные люди не должны посещать храмы, и им следует молиться дома.

Фото: Митрополит Онуфрий / YouTube 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православный вестник», об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 

«Мы желаем здоровья тем людям, которые заболели. Но они должны молиться дома, чтобы своим присутствием в церкви не подвергать риску тех, кто еще здоров», - сказал он. 
Всех верующих в период карантина Митрополит Онуфрий призвал придерживаться санитарных и ограничительных правил.

«Сейчас мы переживаем непростое время. Нас постигло горе - в мире распространяется инфекционная болезнь, которая называется коронавирус. Поэтому я призываю, как когда-то пророк Иеремия: потерпите, покайтесь и молитесь! И выполняйте то, что сегодня говорят вам врачи и те, кто понимает технику безопасности при этой болезни. Выполняйте это, но надейтесь на Бога и старайтесь исправить свою жизнь. Потому что наши грехи являются причиной того, что произошло с нами».

В период эпидемии храмы Украинской Православной Церкви остаются открытыми, однако посещать их можно только с соблюдением санитарных норм.

«Храмы во время этой эпидемии является тем местом, где человек умиротворяется, где находит для себя удовольствие. Поэтому храмы не закрываются. Но мы должны придерживаться тех санитарных норм, которые сегодня существуют. Пусть Господь помогает нам! И не надо отчаиваться, потому что отчаяние – это уже дыхание смерти. Живите! Переживем и коронавирус», - обратился Митрополит Онуфрий к верующим. 

Предстоятель УПЦ отметил, что в истории человечества было много бед, которые несли опасность, смерть и угрозу. 

«Но люди мужественно молитвой, покаянием все это побеждали и снова жизнь торжествовала. И у нас, верю, что молитвами Пресвятой Богородицы, молитвами наших печерских святых Господь подарит нам добрые времена, когда мы сможем свободно общаться друг с другом, свободно передвигаться и совершать все свои дела, которые должны совершить в своей земной жизни. И будет у нас радость, мир и Божье благословение!».
ForUm

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