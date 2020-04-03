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В Черновицкой области, в селе Кальновцы митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил временное помещение для богослужений.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко- Буковинской епархии, временное помещение для богослужений община построила за месяц.

«Месяц назад верующие начали строительство здания, на сегодняшний момент завершены внутренние работы.Есть живая вера в сердцах верующих в Кальновцах, что так любят Бога и Господь благословил их труды», - сообщили в пресс-службе епархии.

В прошлом году сторонники ПЦУ после Пасхи выгнали религиозную общину УПЦ с ее настоятелем из храма.

Как сообщалось ранее, в Черновцах Украинская Православная Церковь передала в Черновицкий областной лабораторный центр 3, 5 тыс высокоточных тестов-реакций для выявления коронавируса.
ForUm

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