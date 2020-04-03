В Черновицкой области, в селе Кальновцы митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил временное помещение для богослужений.
Фото: Фейсбук
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук Черновицко- Буковинской епархии, временное помещение для богослужений община построила за месяц.
«Месяц назад верующие начали строительство здания, на сегодняшний момент завершены внутренние работы.Есть живая вера в сердцах верующих в Кальновцах, что так любят Бога и Господь благословил их труды», - сообщили в пресс-службе епархии.
В прошлом году сторонники ПЦУ после Пасхи выгнали религиозную общину УПЦ с ее настоятелем из храма.
Как сообщалось ранее, в Черновцах Украинская Православная Церковь передала в Черновицкий областной лабораторный центр 3, 5 тыс высокоточных тестов-реакций для выявления коронавируса.
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