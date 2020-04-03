В Черновцах Украинская Православная Церковь передала в Черновицкий областной лабораторный центр 3, 5 тыс высокоточных тестов-реакций для выявления коронавируса.
Фото: Черновицко-Буковинская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Черновицкой областной государственной администрации, полученные тесты позволят эффективнее бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
«Такая помощь даст нам возможность сделать больше тестов и, соответственно, локализовать большее количество выявленных случаев коронавируса. Есть определенный дефицит сегодня в целом в мире и в государстве всех этих вещей, которые нам крайне необходимы - аппаратуры, тестов, средств индивидуальной защиты. Поэтому каждой помощи очень радуемся, потому что имеем возможность эффективно продолжать нашу работу. Благодарны всем, кто присоединился и поддерживает нас в это время», - отметили представители Черновицкой ОГА.
Тесты, которые УПЦ передала в Черновицкий областной лабораторный центр, были приобретены Международным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах аппарат для искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время