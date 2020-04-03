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В Кировоградской области, в Светловодске, при просветительском центре равноапостольных Кирилла и Мефодия создана православная онлайн-школа.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, 1 апреля состоялся первый урок.

Школа будет работать на постоянной основе как для взрослых, так и для детей.

Также открыт «онлайн-кабинет», где со священником и с преподавателями могут поговорить все желающие, не нарушая правил карантина.
ForUm

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