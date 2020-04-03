также в разделеРелигия
На Кировоградщине верующие УПЦ смогут общаться со священником и посещать воскресную школу онлайн 6
Митрополит Иларион назвал книги, которые стоит прочитать верующим во время карантина 6
На Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус 6
В РПЦ допускают, что пасхальные службы пройдут без прихожан 7
На НТН каждое воскресенье будет выходить телепрограмма «Слово Предстоятеля» 7
На Волыни православная молодежь шьет маски и развозит продукты пенсионерам 12
В Запорожье духовенство УПЦ и волонтеры доставили нуждающимся продуктовые наборы 14
В УПЦ собрали более 88 тыс грн для помощи медикам в борьбе с коронавирусом 15
В Херсоне УПЦ передала медикам более 4 тыс тестов на коронавирус и средства инфекционной защиты 22
Грузинская Церковь не будет закрывать храмы на Вербное Воскресенье и Пасху 7
В Чернигове священники УПЦ объехали город с чудотворной иконой святителя Николая, молясь о прекращении пандемии 23
В Киеве верующие УПЦ купили аппарат ИВЛ для Городской клинической больницы №10 12
Мэр Житомира сказал, что пасхальные куличи будут освящать на хлебзаводах 11
На Закарпатье УПЦ проводит акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – помоги» 11
На Николаевщине священники и верующие УПЦ совершили крестный ход с молитвой об избавлении от пандемии 9
Глава РПЦЗ призвал верующих в период карантина усилить молитвы и пост 8
В Киевских духовных школах молились о детях, больных аутизмом 7
Глава Белорусской Церкви совершил облет границ страны с мощами и иконами, молясь о прекращении коронавируса 44

Монахи столичного Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы раздали средства защиты от коронавируса в специализированных учреждениях.

Фото: Десятинный монастырь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, насельники монастыря помогали пожилым людям в домах престарелых, пациентам психиатрических больниц, детским домам и интернатам, воспитанниками которых являются люди с ограниченными возможностями - синдромом Дауна.

В специализированных учреждениях братия также оказывают духовную поддержку тем, кто в этом нуждается.

Также в монастыре раздают средства индивидуальной защиты - дезинфицирующие растворы, медицинские перчатки и защитные маски всем прихожанам, и тем, кто не в состоянии приобрести их самостоятельно.

Как сообщалось, Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям, а также особое внимание уделять гигиене и санитарным нормам в храмах. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1398 грн.
7
Теги