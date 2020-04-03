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Телеканал НТН 5 апреля в 06.50 начнет показ проекта «Слово Предстоятеля».

Фото: НТН

По воскресеньям, в утреннем эфире телеканала, зрители смогут услышать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт телеканала.

Впервые проект «Слово Предстоятеля» вышел год назад в эфире телеканала «Интер».

«Этот проект важен для миллионов людей. Особенно в такое непростое время, в которое мы живем, когда люди очень многого боятся и во многом сомневаются. Многие сейчас теряют веру или становятся маловерными. Люди теряют ориентиры. Мое мнение, что главный ориентир – это вера. Поэтому в такие периоды общение с Предстоятелем приобретает особое значение и необходимость. Видя реакцию зрителей на предыдущий цикл этой программы и понимая, чувствуя, что людям это важно и нужно, мы решили сделать второй цикл. Потому что это поддержка, очень серьезная эмоциональная, моральная и духовная опора. И мы рады, что Митрополит Онуфрий разделяет нашу позицию и при всей своей загруженности находит время и силы на этот проект», – сказала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

В новых выпусках проекта «Слово Предстоятеля» на НТН Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет рассказывать о христианских добродетелях - о совершении добрых поступков, о милосердии, о терпимости, о молитве, о посте, о сострадании.
ForUm

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