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В Запорожье священники Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами доставили продуктовые наборы для нуждающихся.

Фото: Запорожская епархия

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

«Совместно с социальной службой районной администрации Запорожского городского совета по Александровскому району продуктовые наборы будут доставлены адресатам.

В состав наборов входит: три вида крупы, макаронные изделия, бобовые, подсолнечное масло», - отметили на сайте епархии.

Как сообщалось ранее, управление Запорожской епархии организовало доставку на работу и обратно медицинских работников от Хортицкого района Запорожья (Бабурка) к 5-й Городской больнице, а также инициировало прихожан храмов УПЦ помогать медицинским работникам добираться к месту своей работы.
ForUm

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