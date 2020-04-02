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В течение последней недели спрос и предложение на иностранную валюту выровнялись и на сегодняшний день нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривни.

Об этом в эфире Громадського радио заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

По его словам, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой.

«Действительно в течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту - это больше связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, что начинается экономический кризис - длительная рецессия, она начинается не только в Украине, но и во всем мире, и население, и бизнес хотели как-то обезопаситься. Они резко увеличили покупку валюты, но Нацбанк полностью удовлетворял ажиотажный спрос. Мы не допускали резких колебаний обменного курса и наблюдаем, что в течение последней недели спрос и предложение выровнялись. Мы видим, что обменный курс стабилизировался. По нашему убеждению на сегодняшний день нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривни ближайшее время», - сказал Ваврищук.

Напомним, Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 миллиарда долларов из резервов.
ForUm

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