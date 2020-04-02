Элладская Православная Церковь будет просить у властей Греции разрешения совершить богослужения Страстной Седмицы и Пасхи при закрытых дверях, с возможностью для верующих смотреть трансляцию. Такое решение принял 1 апреля постоянный Священный Синод ЭПЦ по итогам заседания, проходившего по видеосвязи.

Фото: orthodoxtimes.com

Члены Синода также выступили с рядом заявлений, которые приводит сайт «Orthodox Times», сообщает «Благовест Инфо».

Обращаясь к верующим с призывом выполнять инструкции властей и оставаться дома, Синод пояснил, что меры, принимаемы для борьбы с распространением коронавируса, не следует трактовать, как «сомнение в таинстве Святого Причастия». Любое предположение, что болезни могут передаваться через причастие «оскорбляет правду и учение Церкви», подчеркнули члены синода.

Пасха по новоюлианскому календарю в этом году приходится на 19 апреля. Если к концу мая карантин из-за COVID-19 будет отменен и Церкви смогут открыться, ЭПЦ планирует совершить празднование Воскресения Христова для своих верующих в ночь с 26 на 27 мая. Этот день – отдание праздника Пасхи, когда последний раз произносится приветствие «Христос воскресе».

Предстоятель Элладской Церкви архиепископ Афинский Иероним также призвал всех епископов ЭПЦ передать половину своей зарплаты за апрель и май на покупку аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом.