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В Запорожье духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви организовали бесплатный проезд для медиков на работу и обратно.

Фото: Телеграм канал митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленка)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

«Наши прихожане организовали подвоз сотрудников с Бабурки в городскую больницу №5. В среднем ежедневно маршрут туда и назад составляет около 100 км», - сообщил митрополит Лука.

Все расходы на приобретение топлива оплачивает Запорожская епархия.

Как сообщалось ранее, в ходе благотворительного марафона «Любовь милосердствует» владыка Лука передал в дар областной инфекционной больнице Запорожья два шприцевых насоса стоимостью 40 тыс грн.

 
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