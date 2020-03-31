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В Кировоградской области духовенство Украинской Православной проводит акцию «Помоги ближнему остаться дома» по помощи пожилым людям, которые входят в группу риска заражения коронавирусом.

Фото: Кировоградская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Кировоградской епархии, священники закупают и доставляют продукты и необходимые средства гигиены пожилым людям, которые уязвимы к коронавирусу.

«Духовенство кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы передали пенсионерам наборы с предметами первой необходимости, чтобы обезопасить их от выхода на улицу. Продуктовые наборы были сформированы из приношений прихожан кафедрального собора, а средства для повседневных нужд закуплены на средства благотворителей», - сообщили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, во всех храмах Кропивницкого были совершены особые молебны, которые читаются «во время губительного поветрия и смертоносной заразы».
ForUm

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