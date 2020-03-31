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Выбор идеального свадебного платья может стать достаточно хлопотным и утомительным занятием. Большинство невест теряется в обилии фасонов и стилей. Консультанты салона Novias рассказали, как правильно выбирать наряд с учетом сезона и фигуры, а также о наиболее подходящих вариантах для росписи. 

Выбор свадебного платья с учетом сезона

Все больше невест предпочитают не привязываться к сезону, а выбирают день торжества под особую дату для пары. С учетом поры года и погоды стилисты салона Novias советуют придерживаться таких правил покупки платья: 

  • Лето. Невестам следует отдавать предпочтение легким кружевным или струящимся тканям. Это могут быть фасоны с открытой спиной, на бретельках, а также короткие наряды до колена. 
  • Весна. Наиболее популярные варианты в это время года  — платья с использованием шифона, шелка, атласа. Также можно обратить внимание на платья-трансформеры с ажурными рукавами, которые можно подстроить под любую погоду и место торжества. 
  • Осень. Актуальными будут брючные костюмы или свадебные наряды из тафта, шифона или плотного кружева. Отдавайте предпочтение моделям с рукавом в три четверти. 
  • Зима. Выиграно будут смотреться атласные платья в пол А-силуэта или расклешенные к низу. Рукава лучше выбирать длинные, но без использования сеточки.

На свадебные платья цены могут быть разными в зависимости от дополнительных аксессуаров или деталей. В холодное время года вам может понадобиться теплая красивая накидка, шаль, муфта или полушубок. Учтите этот нюанс, когда будете примерять полный образ. 

Выбор свадебного платья по типу фигуры

Важным нюансом при выборе свадебного платья является тип фигуры невесты:

  • «Перевернутый треугольник» — подойдут наряды с заниженной талией и пышной юбкой.
  • «Песочные часы» — следует выбирать приталенные фасоны «русалка».
  • «Груша» — могут присмотреться к нарядам с вырезом и юбкой плиссе.
  • «Круг» — нужно выбирать трапециевидные модели.
  • «Прямоугольник» — выбор нарядов с пышной юбкой и корсетом.

Если самостоятельно выбрать фасон не получается, обратитесь к опытным консультантам Novias за советом. 

Какой наряд подойдет для росписи

Универсальными вариантами для росписи станут платья вечерние и выпускные. Такие наряды помогут подчеркнуть индивидуальность невесты, а после бракосочетания их можно использовать для других торжественных мероприятий. Среди них можно найти стильные наряды различных оттенков — от розового и пудрового до нежно-голубого. Наиболее популярные модели универсальных фасонов:

  • А-силуэт.
  • Футляр.
  • Прямое облегающее.
  • Трансформер.

Выбор свадебного платья исходя из стиля торжества

При выборе платья консультанты свадебного салона Novias рекомендуют не забывать о стиле торжества. Ведь они должны гармонично сочетаться между собой:

  • Для классического стиля наилучшим вариантом станут модели с пышной юбкой.
  • Для свадьбы в морском стиле подойдут платья фасонов «ампир» и «русалка».
  • Любители ретро могут остановить свой выбор на моделях с обилием кружев или роскошных пышных юбках.
  • Торжества в стиле бохо не обойдутся без кружева, шнуровки и воздушных тканей. Также подойдут раздельные наряды из топа и юбки.

Выбирайте платье мечты в салоне Novias и будьте самой красивой в день свадьбы!

 

 
ForUm

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