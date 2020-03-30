В Запорожской области, в Энергодаре, православная молодежь и священники Украинской Православной Церкви активно приняли участие в приобретении и распространении средств индивидуальной защиты и продуктов питания для одиноких пожилых людей.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 29 марта, настоятель храма в честь святителя Луки Крымского протоиерей Григорий Гнатюк совместно с православной молодежью города организовал доставку пожилым людям вещей первой необходимости.

Православной молодежью были доставлены продукты питания, святая вода, просфоры и духовная литература.