В Запорожской области, в Энергодаре, православная молодежь и священники Украинской Православной Церкви активно приняли участие в приобретении и распространении средств индивидуальной защиты и продуктов питания для одиноких пожилых людей.
Фото: Запорожская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 29 марта, настоятель храма в честь святителя Луки Крымского протоиерей Григорий Гнатюк совместно с православной молодежью города организовал доставку пожилым людям вещей первой необходимости.
Православной молодежью были доставлены продукты питания, святая вода, просфоры и духовная литература.
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