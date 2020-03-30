Укрзализныця и в дальнейшем готова обеспечивать перевозку медицинских работников к своим рабочим местам служебными поездами, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
Сейчас перевозчик предложил Министерству здравоохранения Украины осуществлять такие перевозки по предварительным заявкам. После получения количества необходимых мест и маршрутов они будут согласованы с Министерством инфраструктуры Украины.
«Укрзализныця, как одно из крупнейших государственных стратегических предприятий, даже в сегодняшних условиях, должно выполнять свои социальные функции. Поэтому мы полностью готовы и в дальнейшем организовывать перевозку медицинских работников для бесперебойного обеспечения необходимыми медицинскими услугами граждан Украины», - отметил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Желько Марчек.
Ранее Укрзализныця уже получила согласие от Министерства инфраструктуры по курсированию служебных поездов для железнодорожников. Они курсируют на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом. В случае необходимости Укрзализныця готова увеличивать количество вагонов в служебных поездах для перевозки медиков.
Отмечается, что к перевозкам будут допускаться работники, которые будут соблюдать все меры личной защиты, в частности иметь защитную маску или респиратор.
Напомним, правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.
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