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Управление Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви передало сотрудникам Броварской районной больницы 12 защитных костюмов для медиков из инфекционного и реанимационного отделений.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Бориспольская епархия передала защитные костюмы и очки для медиков, которые будут работать с больными, у которых подозрение на коронавирус.


«Украинская Православная Церковь всегда была вместе с людьми. Мы будем помогать и людям, и врачам. Что сможем - то сделаем. Пусть Господь нас всех хранит», - пожелали в Бориспольской епархии.

Протоиерей Александр Левчук отметил, что верующие УПЦ из разных уголков Украины собирают средства, чтобы защитить медиков и помочь им в борьбе с вирусом, а также просят Бога даровать всем здравие душевное и телесное.
ForUm

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