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Православная Церковь призывает верующих на время воздержаться от посещения храмов, при этом священники продолжат совершать Литургию так же, как и прежде.

Фото: lavra.ua

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».

«Я 51 год проповедую с кафедры, призывая людей приходить в храмы — это главное дело моей жизни, а сегодня призываю вас побыть в пустыни своего дома, следуя подвигу преподобной Марии Египетской, — сказал он, обращаясь к верующим.
Патриарх Кирилл также призвал всех строго исполнять предписания санитарных служб и оставаться на карантине дома.

По словам Патриарха это «время концентрации мысли и сосредоточения, организации своей жизни» и неправильно будет употребить его на развлечения, связанные с нарушением карантина.

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели. За последние сутки было зафиксировано 109 новых случаев заражения коронавирусом.
ForUm

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