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В китайском городе Ухане, откуда началось распространение COVID-19, после двухмесячного карантина частично возобновило работу метро.

Об этом сообщается на сайте городской администрации Уханя.

С 28 марта Ухань возобновляет работу шести линий метро из девяти. На станциях метро пассажирам будут измерять температуру тела с помощью тепловизоров. На сиденьях в вагонах размещены наклейки с надписью сидеть через одного для соблюдения необходимой дистанции. Все пассажиры обязаны носить защитные маски.

Также в Ухане возобновляется работа железной дороги.

23 января из-за быстрого распространения коронавируса было приостановлено транспортное сообщение с Уханем и по самому городу.

Напомним, в Ухане четыре дня подряд не фиксируют новых случаев коронавируса.
ForUm

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