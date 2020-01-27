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На Буковине в селе Васлововцы церковная община уже год проводит круглосуточное молитвенное стояние, защищая свой храм от захвата активистами Православной Церкви Украины.

Фото: Фейсбук пресс-службы Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Фейсбук  пресс-службы Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, религиозная община Успенского храма первой в Украине начала круглосуточное молитвенное стояние для сохранения святыни и верности канонической Православной Церкви и уже год защищает свою веру.

«Мы целый год круглосуточно молимся здесь в храме не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для того, чтобы сохранить каноны и ту веру, которую нам передали наши деды и прадеды», - обратился к прихожанам настоятель прихода Успения Божией Матери села Васлововцы протоиерей Иоанн Кузь в связи с годовщиной круглосуточного молитвенного стояния.

Как сообщили в епархии, приход села Васлововцы одним из первых на Буковине подвергся притеснениям от последователей Православной Церкви Украины, которые начали рейдерски захватывать храмы УПЦ.

«За этот период верующим пришлось перетерпеть притеснения от деятельности районного главы Заставнивского района Ю.В Китара. который родом из Васлововцы, буллинг детей в школе, обиды, издевательства, снятие ворот храма и проникновения с болгаркой на территорию храма сторонников ПЦУ», - говорится в сообщении епархии.

Отмечается, что украинские суды затягивают процесс по иску прихода об отмене противозаконной перерегистрации устава религиозной общины УПЦ в «ПЦУ» и «продолжают перебрасывать дело из одного суда в другой».

«Слава Богу, круглосуточной молитвы верующих и настоятеля, молитвой Блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия и всех небезразличных Господь хранит это святое место», - подчеркнули в пресс-службе.
ForUm

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