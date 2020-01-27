Киевская прокуратура сообщила о подозрении 23-летнему парню, который мошенническим путем завладел денежными средствами на общую сумму почти миллион гривен.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, подозреваемый работал в паре с неустановленной следствием женщиной, которая и позвонила потерпевшей. Представившись ее дочерью, злоумышленница сообщила, что спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадал человек, и для избежания наказания необходимо передать крупную сумму денег человеку, который уже ждет у подъезда.

Будучи введенной в заблуждение, женщина собрала все имеющиеся средства и уже через несколько минут передала 39 тыс. долларов и 100 евро 23-летнему мошеннику якобы на решение проблем ее дочери.

Указанными средствами человек распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 972 тыс. гривен.

Действия «телефонного мошенника» квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Сейчас злоумышленник находится под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 973 тыс. гривен.

Следственные действия продолжаются.