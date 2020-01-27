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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации, сообщает «Европейская правда».

Член литовской делегации Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ «по содержательным основаниям - за нарушение Россией своих обязательств», в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии.

Как требует регламент ПАСЕ, более 30 депутатов встали в поддержку этой инициативы. Это означает, что в ближайшие дни вопрос должен быть рассмотрен по существу.

Латвийский депутат Мария Голубева одновременно выступила против утверждения полномочий россиян по процедурным основаниям – из-за того, что за российских депутатов, избранных в многомандатном округе, отдавали свои голоса также жители оккупированного Крыма.

Это обращение также было подтверждено несколькими десятками парламентариев.

До решения вопроса по сути россияне смогут работать в ассамблее, но без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий.

Сейчас вопрос о полномочиях россиян будет направлен в комитеты, для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждение полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заверил делегат от Украины Алексей Гончаренко.

Напомним, 26 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.
ForUm

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