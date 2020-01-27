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В Кремле заявили, что указа об увольнении помощника президента РФ Владислава Суркова нет, а полномочия нового заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака пока не определены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

 

«Пока могу сказать, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина», - сказал Песков и добавил, что в его обязанностях - курирование политики по отношению к Украине.

На вопрос, ходил ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно не может сказать, поскольку «функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляет».

На просьбу тветить, чем будет заниматься в администрации президента новый заместитель Дмитрий Козак, Песков сказал: «Пока уточняется (круг его обязанностей). На днях расскажу, как только будет все уточнено».

На уточняющий вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление в АП РФ, Песков ответил: «Речь идет об администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства. Как президент решит, так и будет».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщал о его уходе с государственной службы.

По словам Чеснакова, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».

 

 
ForUm

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