В Кремле заявили, что указа об увольнении помощника президента РФ Владислава Суркова нет, а полномочия нового заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака пока не определены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков, передает УНИАН.
«Пока могу сказать, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина», - сказал Песков и добавил, что в его обязанностях - курирование политики по отношению к Украине.
На вопрос, ходил ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно не может сказать, поскольку «функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляет».
На просьбу тветить, чем будет заниматься в администрации президента новый заместитель Дмитрий Козак, Песков сказал: «Пока уточняется (круг его обязанностей). На днях расскажу, как только будет все уточнено».
На уточняющий вопрос, может ли Козак возглавить украинское направление в АП РФ, Песков ответил: «Речь идет об администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства. Как президент решит, так и будет».
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщал о его уходе с государственной службы.
По словам Чеснакова, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».
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