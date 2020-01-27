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Человек должен стремиться достичь совершенства во Христе.

Фото: митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Господь сказал нам: Будьте совершенны. Что значат эти слова? И как достичь совершенства?

"Будьте совершенны" - это не идеалистическая фраза, а указание на обязательную конкретную работу каждого человека, без которой жизнь становится бессмысленной. Эта работа невероятно трудная, но компромисс здесь невозможен», - сказал митрополит Антоний.  

Он процитировал слова известного писателя.

«"Яйцу трудно превратить в птицу, однако ему невозможно научиться летать оставаясь яйцом", - К. Льюис. Мы подобны яйцу в скорлупе. И должны либо вылупиться из него, либо оно испортится. Других вариантов просто нет», - отметил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что человеческими силами достичь совершенства невозможно.

«Безусловно, своими, человеческими силами, подобную глобальную перемену осуществить немыслимо. Мы должны позволить Христу совершить Самому в нас эту работу, впустить в наш духовно-физический организм новую жизнь. Бог стал человеком, чтобы человек впустил в себя Бога. К этому главному условию жизни сводится все христианство.

Церковь и все, что существует в Ней, призвано приводить людей ко Христу, помогает раскрытию сердец навстречу Богу. И если подобное не происходит в человеке, то все походы в храм превращаются лишь в пустую трату времени», - подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка подытожил, что «все, облекшиеся во Христа, соединяются в Нем, и живые, и мертвые, становясь частью того дара, который Царь Вселенной хочет преподнести Своему Отцу - дара, которым является Он Сам и мы в Нем. Именно для этого мы и созданы. Когда мы соединимся со Христом, станем частью Его, все в нас начнет обретать свой первоначальный, истинный, совершенный смысл».
ForUm

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