Правительство Украины на заседании Совета ассоциации Украина — ЕС 28 января будет отстаивать «промышленный безвиз» и энергетическую интеграцию.

Об этом заявил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

По словам Кулебы, это заседание должно зафиксировать новый уровень ожиданий в отношениях между Украиной и ЕС.

«Мы будем бороться за то, чтобы обеспечить прогресс в области заключения так называемого «промышленного безвиза». Это нужно прежде всего украинскому малому и среднему бизнесу. Это возможность увеличения экспорта. Это нужно Украине», - заявил он.

По словам вице-премьера, энергетическая интеграция позволит украинцам получать дешевую энергию и энергоэффективность.

Также Кулеба добавил, что ожидается повышение интеграции в цифровом секторе, что обеспечит качественные сервисы и надежную защиту персональных данных.