также в разделеЭкономика
Кабмин создал рабочую группу сотрудничества «Укрзализныци» с Deutsche Bahn 11
Нафтогаз предупредил, что 30 городов могут остаться без тепла 23
У Гончарука заявили, что продолжают переговоры с Deutsche Bahn 22
Кабмин дал старт программе доступных кредитов для бизнеса 15
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши 23
Кабмин планирует ввести компенсации за задержки зарплат 17
Кабмин утвердили бюджет Пенсионного фонда на 2020 год 51
Порт «Ольвия» отдадут в концессию катарской компании 80
Беларусь запретила ввоз птицы из Украины 16
В НБУ рассказали, какие гривни чаще всего подделывали в 2019 году 26
В этом году Украина должна выплатить 400 миллиардов долга 28
Deutsche Bahn не собирается брать в управление Укрзализныцю 38
Из-за птичьего гриппа ЕС приостановил ввоз курятины из Украины 33
Гончарук анонсировал серьезные изменения налоговой системы 29
Глава ЕБРР назвал Украину среди ТОР-3 приоритетных стран в регионе 16
Укрзализныцю хотят на 10 лет отдать в управление Deutsche Bahn 42
Украина разместила евробонды на €1,25 миллиарда 78
Укртранснафта завершила вытеснение загрязненной российской нефти 20

Правительство Украины на заседании Совета ассоциации Украина — ЕС 28 января будет отстаивать «промышленный безвиз» и энергетическую интеграцию.

Об этом заявил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

По словам Кулебы, это заседание должно зафиксировать новый уровень ожиданий в отношениях между Украиной и ЕС.

«Мы будем бороться за то, чтобы обеспечить прогресс в области заключения так называемого «промышленного безвиза». Это нужно прежде всего украинскому малому и среднему бизнесу. Это возможность увеличения экспорта. Это нужно Украине», - заявил он.

 

По словам вице-премьера, энергетическая интеграция позволит украинцам получать дешевую энергию и энергоэффективность.

Также Кулеба добавил, что ожидается повышение интеграции в цифровом секторе, что обеспечит качественные сервисы и надежную защиту персональных данных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги