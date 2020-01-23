В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге 23 января в Брюсселе.
«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», - заявил он.
Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже, отметил он.
Палата лордов парламента Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.
Ожидается, что Елизавета II подпишет документ в четверг.
29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.
Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.
Напомним, 20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.
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