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В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге 23 января в Брюсселе.

«24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии», - заявил он.

Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже, отметил он.

Палата лордов парламента Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.

Ожидается, что Елизавета II подпишет документ в четверг.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

Напомним, 20 декабря 2019 года Палата общин Великобритании приняла во втором чтении законопроект, утверждающий соглашение о выходе страны из ЕС.
ForUm

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