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Вчера, 22 января, под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка на улице Соборная произошел пожар в двухэтажном здании магазина мебели, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Киевской области.

В 20:45 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании 3-го корпуса на территории «Мебельного городка».

На место вызова были направлено дежурные караулы 44-й, 33-й, 34-й, 62-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей пгт Чабаны, Боярка, г. Вишневое и г. Киев, а также ПСО П. Борщаговка и Коцюбинское.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачено 2-этажное здание на площади 600 м2. Пожар сопровождался высоким уровнем задымления.

Пожар удалось локализовать в 22:22, а в 00:10 23 января - ликвидировать.

К тушению привлекалось 46 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники ГосЧС.
ForUm

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