В Волынской области в селе Сусваль 20 января под предлогом похорон активисты Православной Церкви Украины спровоцировали очередной религиозный конфликт.

Фото: volynnews.com

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua.

«В селе умер мужчина, отец председателя Овадновской ОТГ. Его должны были отпевать в местном храме. Но когда процессия пришла к дверям церкви, они оказались закрытыми», - сообщили в источнике.

По словам настоятеля религиозной общины УПЦ в Сусвале иерея Богдана Гнатюка, скончавшийся житель села - Степан Панасевич был прихожанином УПЦ, однако его сын глава Овадненской объединенной территориальной общины Сергей Панасевич, отстаивает интересы ПЦУ в церковном конфликте.

Накануне случившегося глава ОТО позвонил священнослужителю и в приказном порядке велел открыть завтра храм, чтобы там «совершил чин похорон» представитель ПЦУ.

«Мы договорились, что процессия зайдет на территорию церкви, как это уже было в день Богоявления, когда их община собиралась на церковном дворе по нашему согласию. Однако, когда гроб с телом занесли на территорию, начало происходить нечто не поддающееся описанию – о покойнике просто забыли и начали штурмовать двери», – рассказал настоятель храма иерей Богдан Гнатюк.

По словам очевидцев, конфликт длился несколько часов.

«Конфликт длился несколько часов, и прозвучало даже: «Похороны ни при чем, нужен храм». Я просил открыть гроб, чтобы мы могли попрощаться с усопшим, но нам отказали, настаивая на том, чтобы мы обязательно открыли храм», – отметил настоятель.

По его словам, чтобы прорваться в храм, сторонники ПЦУ устроили толчею и стали сталкивать со ступенек собравшихся в защиту своей церкви прихожан УПЦ.

На место вызвали полицию для решения конфликта. Правоохранители не вмешивались, а просто наблюдали за происходящим.

Двери храма опечатали сразу двумя печатями – одну поставил глава ОТО, другую – представитель ПЦУ.

Как сообщалось ранее, 16 марта года церковную общину УПЦ в селе Сусваль незаконно перерегистрировали в пользу ПЦУ, несмотря на то, что на приходском собрании верующие заявили о желании остаться в УПЦ. Охранный договор на церковное помещение в данный момент остается заключенным с настоятелем храма, иереем Богданом Гнатюком, ведь когда составляли документацию на общину ПЦУ, старый договор не расторгли.