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Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает БЕЛТА.

«Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что на совещании в узком кругу специалистов необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей работе нефтяного и нефтехимического комплексов.  

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию», - сказал он.

Президент Беларуси подчеркнул, что самый важный вопрос – это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти.

«Экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются, и мы это признаем. Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, - заявил Лукашенко. - Но я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете – уходите».

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов. Они касаются прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях.

Президент также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.
ForUm

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