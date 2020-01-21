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Хозяйственный суд Львовской области 16 января 2020 в полном объеме удовлетворил иск Национального банка о взыскании с ПАО «Днепрометаллсервис», связанного с бывшим собственником ПриватБанка Игорем Коломойским, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.

«Поскольку ПАО «Днепрометаллсервис» не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме», – подчеркнули в Нацбанке.

По данным НБУ, в общем суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

 
ForUm

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