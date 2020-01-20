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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает ввести проект взаимодействия бизнеса и военкоматов в электронной форме, чтобы уменьшить бюрократию.

«Мы нашли, как мне кажется, очень элегантное решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса. Одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов по лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме», - написал он в Facebook.

После ряда встреч с Министерством обороны и другими органами Кабмин открыл проект из двух частей.

«Во-первых, как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы. Мне эта идея нравится тем, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами», - пояснил Дубилет.

Во-вторых, по его словам, сейчас бизнес должен сообщать военкоматам о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес.

«Сейчас составляем план внедрения проекта. Я рассчитываю, что должны все запустить и изменить законодательство в этом году», - отметил министр.
ForUm

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