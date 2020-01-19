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Спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома на столичной Троещине.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Киеве.

Возгорание произошло в 3-комнатной квартире на четвертом этаже, наблюдалось сильное задымление. В 12:28 пожар был локализован на площади 65 кв. м, а в 12:46 — ликвидирован.

Пожарные спасли жительницу квартиры 1940 года рождения из общего коридора возле лифта. Женщину вынесли из дома и передали медикам.

Причины возгорания установит следствие.

Напомним, 19 января в Киеве на Троещине произошел масштабный пожар в многоэтажке по адресу ул. Каштановая, 15А.
ForUm

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