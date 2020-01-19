Православная церковь Украины поздравила украинцем с Крещением.

Соответствующее поздравление размещено в Facebook.

«Сегодня мы отмечаем важное для человечества событие - Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Таинственным образом освятив водное естество через погружение в Иордан, Господь открыл нам путь ко второму рождению - от воды и Духа, которым является Таинство Крещения, вводящее нас в единение Святой Церкви. Спаситель принял крещение не ради Себя, ибо бвл безгрешным, а ради нас, чтобы мы могли освободиться от пут греха и смерти», - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что праздник называется Богоявлением - «потому что на Иордане воплощенный Сын Божий явил Себя открыто людям, а также произошло откровение всех Трех Лиц Пресвятой Троицы: Сын сошел в речные воды, Отец голосом засвидетельствовал о Нем, а Дух Святой сошел с Небес в виде голубя».

«Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы должны сознательно каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло - и не давать ему стать препятствием единенияе с Богом. Пусть в этом поможет всем нам Господь. С праздником!», - говорится в сообщении.

Напомним, 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне.