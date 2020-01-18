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Евросоюз на 75% сократил финансовую помощь Турции из-за ее агрессивных действий в Сирии и строительство Турецкого потока.

Об этом сообщает DW со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте.

Турции урезали предвступительную помощь, которая предназначена для проведения реформ в 2020 году. Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них — на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов — на развитие сел.

Причинами такого решения ЕС называет газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии.

Однако, Боррель считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.

Предвступительная помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом Анкара в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро.
ForUm

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