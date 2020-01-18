В пятницу, 17 января, Палата представителей обнародовала новые документы от Льва Парнаса — помощника адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани — подтверждающие информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Они также подтверждают о контактах между Парнасом и помощником конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Девина Нуньеса, сообщает CNN.

Среди документов — скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Его сообщения с телефона, очевидно, касаются слежки за Йованович. Похоже, Хайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались на его телефоне, который он передал в Палату представителей.

Снимок экрана, оставленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: «Мои контакты (речь идет о лицах — ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе».

Хайд отвечает: «Классно».

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: «Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова». — И коротко добавляет: «Это подтверждает, что у нас внутри человек».

«У нее были посетители», — отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников по травле Йованович, поиска компромата на политических соперников президента.