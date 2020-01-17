Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявления Льва Парнаса, партнера адвоката президента США Руди Джулиани, об ультиматуме о приостановлении всей военной помощи Украине по требованию Трампа. Об этом Пристайко сказал в программе американской журналистки Кристиан Аманпур на телеканале CNN, сообщает Lb.ua.

«Я никогда не общался с этим человеком (Львом Парнасом. - Ред.) и я не верю ни одному слову, сказанному им в данный момент», - заявил глава украинского МИДа.

Пристайко отметил, что предоставление военной помощи, о которой идет речь, пересматривается США раз в полгода.

«Мы знаем, что такая помощь иногда пересматривается в зависимости от того, как Украина выполняет взятые на себя обязательства. Иногда она урезается, иногда возрастает, что конкретно на сей раз мы ожидаем. К примеру, в конце года мы получили куда больше от ожидаемого», - пояснил он.

«Этот господин, которого я лично не знаю, сам пытается избежать криминального наказания, у меня нет веры в его слова, и снова-таки, я предельно устал от постоянных вопросов относительно роли Украины в этом деле об импичменте Президента США», - добавил Пристайко.

«Я присутствовал при всех встречах и разговорах президентов Трампа и Зеленского. И ни разу не слышал, чтобы президент США просил нас оказать какую-то услугу. Мы передали сигнал: мы не собираемся вмешиваться по каким-то политическим соображениям в дела иностранной государства. Мы сказали президенту Трампу: если у вас есть какая-то информация, передайте ее через официальные каналы. У вас есть генеральный прокурор, у нас он тоже есть. Давайте дадим им переговорить и скооперироваться. Если есть что расследовать, давайте расследовать», - сказал министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул важность поддержки Украины со стороны США.

«Что мы истинно пытаемся донести американцам, так это то, что мы предельно счастливы иметь поддержку сразу от двух партий. И мы были бы рады, если бы она сохранилась», - сказал Вадим Пристайко.

Напомним, близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.