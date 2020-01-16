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Президент Франции Эммануэль Макрон решил не дожидаться разрешения конфликта на Донбассе и пошел на сближение с Россией. Он также объяснил, что заставило его изменить отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Макрон рассказал журналисту RFI, сообщает 112 Украина.

«Это было плодом долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность», - сказал он.

Президент Франции также заявил, что вооруженный российско-украинский конфликт на Донбассе не является причиной, которая помешает строить в дальнейшем с Россией отношения.

«Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго», - рассказал Макрон.

Он подчеркнул, что после «нормандского саммита», который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, состоялся исторический обмен пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворно работать для урегулирования конфликта.
ForUm

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