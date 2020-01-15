Президент РФ Владимир Путин предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Об этом Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

«Предлагаю изменить <…> порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров», - сказал Путин, отметив, что президент будет обязан назначить предложенных кандидатов на должность. «То есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», - подчеркнул он.

Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации, президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. «Если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой

Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. По мнению президента РФ, это позволит сделать работу прозрачнее.

«Предлагаю предусмотреть, чтобы назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент мог проводить по итогам консультации с Советом Федерации», - сказал президент в послании Федеральному собранию в среду.

По словам Путина, такой подход сделает работу силовых структур и правоохранительных органов более прозрачной и подотчетной обществу.

Также, по мнению президента РФ, данная мера позволит восстановить баланс между ветвями власти и может быть применима при назначении прокуроров регионов. «Сегодня они назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием. Уважаемые коллеги, это на практике может приводить к определенным, в том числе неформальным, обязательствам, а значит и к рискам потерять объективность», - пояснил Путин.

Путин также предложил закрепить в конституции РФ право Совета Федерации отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента.

«Предлагаю предусмотреть в конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должностей судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения статуса судей», - сказал он.

Президент РФ пояснил, что эти предложения делаются, исходя из сложившейся практики. «Это явно сегодня не хватает», - считает Путин.

Вместе с тем Путин предложил усилить роль Конституционного суда России, наделив его правом проверять законопроекты по запросу главы государства. «Для повышения качества законодательства предлагаю усилить роль Конституционного суда, а именно, наделить его возможностью по запросу президента проверять конституционные законопроекты, принятые Федеральным собранием до их подписания главой государства», - отметил президент РФ.